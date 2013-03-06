На залізницях зменшилася кількість транспортних пригод

Протягом січня-лютого 2013 року на залізницях України кількість транспортних пригод скоротилася на 23 випадки - до 101.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у січні-лютому 2013 року на залізницях також зафіксовано 3 серйозні інциденти - на 4 менше, ніж роком раніше.

Крім того, на залізничних переїздах сталося 12 випадків ДТП, у яких травмовано 3 особи.

Порівняно з відповідним періодом 2012 року, кількість ДТП зменшилася на 7 випадків, а кількість травмованих - на 3 особи.

Також за 2 місяці 2013 року зафіксовано 27 випадків незаконного втручання в роботу залізниць, тоді як за аналогічний період минулого року було зафіксовано 22 такі випадки.

Як повідомляв УНІАН, кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах залізниць України за 2012 зросла до 89, у тому числі 79 ДТП сталося на переїздах і 10 - на коліях поза переїздами.

Кількість загиблих у ДТП у 2012 році зменшилась на 2 особи порівняно з 2011 роком.