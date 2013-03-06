Залізниці реалізували майже 4,5 тис. електронних квитків на потяги Інтерсіті+

Залізниці за місяць з моменту впровадження електронних посадкових документів на потяги категорії Інтерсіті+ з 5 лютого 2013 року реалізували 4,47 тис. таких документів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), електронні посадкові документи дають право пасажирам здійснювати посадку не звертаючись за посадковим документом у залізничні каси.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що через Інтернет на потяги категорії Інтерстіті+ оформлюються близько 30% квитків.

Усього ж із початку впровадження послуги бронювання та продажу квитків через Інтернет наприкінці 2008 року таким чином реалізовано понад 3,4 млн квитків, зокрема в 2012 році - понад 2,1 млн квитків, за 2 місяці 2013 року - понад 440 тис. квитків.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 5 лютого 2013 року в експериментальному порядку запровадила технологію продажу електронних проїзних документів на потяги «Український експрес» категорії Інтерсіті+.

«Укрзалізниця» планує до кінця 2013 року впровадити електронні проїзні документи на всіх потягах далекого прямування у внутрішньому сполученні.

Посадковий документ, роздрукований пасажиром самостійно, містить всю необхідну інформацію про поїздку: 20-розрядний номер електронного проїзного документа, прізвище та ім'я пасажира, а також унікальний ідентифікатор умов укладеного договору на перевезення (напрямок, дату відправлення, номер потяга, вагона, місця тощо).