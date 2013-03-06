Козак обіцяє, що реформа у морській галузі не призведе до скорочення працівників
Під час реформування морської галузі працівники державних портів перейдуть у структурні підрозділи держпідприємства «Адміністрація морських портів» і компаній-інвесторів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, про це на колегії відомства 5 березня повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.
Він відзначив, що у рамках реорганізації підприємств морського господарства і створення ДП «Адміністрація морських портів» роботодавці і профспілки мають зберегти колективи і соціальні гарантії працівників.
«Я накладаю мораторій на скорочення у морських портах і тих підприємствах, де проходитимуть реформи», - сказав В.Козак.
Він доручив створити робочу групу, до складу якої увійдуть представники Мініфраструктури і профспілок, розробити форми штатних повідомлень і чітких роз'яснень щодо переходу всіх працівників підприємств на відповідні посади у новостворених структурних підрозділах ДП «Адміністрація морських портів» і компаній-інвесторів.
Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон про морські порти. 8 червня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про морські порти України».
Згідно з цим законом, в Україні має бути створена Адміністрація морських портів з метою утримання і забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське ведення, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції і будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території і акваторії морського порту, та інших цілей.
Адміністрація морських портів розпочне роботу до 14 червня 2013 року.
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