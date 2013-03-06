Капітальні інвестиції у сфері зв'язку за рік зросли до 6,9 млрд грн

У 2012 році капітальні інвестиції підприємств галузі зв'язку (пошта і телекомунікації) в Україні зросли порівняно з 2011 роком на 4,6% (тут і далі розраховано за даними у порівняльних цінах) і становили понад 6,9 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Держстату України.

Капітальні інвестиції підприємств телекомунікацій за вказаний період становили понад 6,51 млрд грн., що на 1,1% більше, ніж за 2011 рік, інвестиції підприємств пошти становили майже 400 млн грн.

Капітальні інвестиції у сферу інформатизації за звітний період становили понад 529 млн грн, що на 6% більше, ніж за 2011 рік.

Довідка УНІАН. У 2011 року капітальні інвестиції підприємств галузі зв'язку (пошта і телекомунікації) в Україні зросли порівняно з 2010 роком на 1% та становили понад 6,6 млрд грн. Капітальні інвестиції у сферу інформатизації за 2011 рік становили майже 430 млн грн, що на 60,4% більше, ніж за 2010 рік.