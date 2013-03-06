Рухомий склад київської міської електрички поповниться двома потягами

Уже незабаром на лінію міської електрички вийдуть два додаткові потяги. Про це розповів у програмі «Столиця» на ТРК «Київ» голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та додав, що наразі завершується їхня реконструкція, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Нам вдалося досягти домовленостей із «Укрзалізницею» щодо передачі на баланс міста двох потягів. Одразу після реконструкції потяги вийдуть на лінію міської електрички, що дозволить, по-перше, зменшити інтервал руху цього виду транспорту, а по-друге, збільшити обсяг пасажирських перевезень. Саме такі зауваження й побажання були в киян щодо роботи міської електрички, однак особливо гостро це питання стало після запуску швидкісного трамваю на Троєщину», – зазначив О.Попов.

Нагадаємо, що з моменту запуску швидкісний трамвай на Троєщині перевіз більше 1 мільйона пасажирів, із яких понад 850 тисяч скористалися пересадочним вузлом на міську електричку. Крім того, для зручності киян столична влада запровадила комбінований квиток, який дозволяє пасажирам економити, адже його вартість на 1,2 гривні дешевша, ніж вартість квитків на трамвай та на електричку, придбаних окремо.

Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця спільно з комунальним підприємством «Київпастранс».

З січня 2012 року рухомий склад міської електрички у кількості 10 електропотягів переданий на баланс КП «Київпастранс», який відтепер несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

Південно-Західна залізниця відповідає за належний стан залізничної інфраструктури.

8 серпня 2012 року голова КМДА О.Попов повідомив, що Київ планує збільшити рухомий склад міської електрички на три потяги.