Мінінфраструктури хоче ділити морські порти за номенклатурою вантажів

Міністерство інфраструктури пропонує визначити спеціалізацію морських торгових портів за основною номенклатурою вантажів, виходячи з частки існуючих обсягів перевалки, близькості сировинних баз, наявності перспективних територій розвитку і конкурентоспроможності логістичних ланок.

Згідно з проектом Стратегії розвитку морських портів України, зокрема пропонується визначити спеціалізацію з перевалки нафти і нафтопродуктів за Одеським і Феодосійським морськими портами, наливних хімічних вантажів - за морським портом «Південний», вантажів металургійної промисловості (залізорудна сировина, вугілля, чорні метали) - за Маріупольським, Іллічівським, Керченським морськими портами і морським портом «Південний», зернових вантажів - за Іллічівським, Миколаївським і Херсонським морськими портами, вантажів у контейнерах - за Одеським і Іллічівським морськими портами.

Враховуючи спеціалізацію за вантажами, буде сформовано 4 кластери, зокрема вантажопотоки зерна і олії в районі Одеси і Миколаєва, хімії - в морському порту «Південний», контейнерні вантажі - в Іллічівському і Одеському морських портах.

Стратегія також передбачає, що для її реалізації Іллічівський, Миколаївський, Одеський морські порти і морський порт «Південний» забезпечать максимізацію доданої вартості, зокрема зі зростання вантажопотоку і розвитку перевантажувальних потужностей.

Крім того, стратегія визначає цілями Маріупольського і Херсонського морських портів максимізацію вантажопотоку і підвищення ефективної обробки вантажів шляхом забезпечення необхідними потужностями наявних потоків вантажів, зокрема на перспективу їх розвитку.

Керченським, Феодосійським, Ізмаїльським морськими портами забезпечується максимізація прибутку за рахунок оптимізації витрат і підтримки існуючих вантажопотоків порту.

Стратегія розвитку інших морських портів буде сформована на основі наявності і стабільності основного вантажопотоку.

Крім того, стратегія передбачає, що подальший розвиток у морських торгових портах Бердянський, Білгород-Дністровський, Євпаторійський, Скадовський і спеціалізованому морському порту «Октябрьськ» відбуватиметься «в разі наявності стабільного вантажопотоку, а також зацікавленості потенційних інвесторів».

Ялтинський і Севастопольський морські порти, які не мають стабільного вантажопотоку, буде перепрофільовано на обслуговування пасажирських перевезень.

Водночас Ренійський і Усть-Дунайський морські порти, як потенційно збиткові і такі, що не мають достатнього вантажопотоку, пропонується приєднати до регіонального кластера.

Як повідомляв УНІАН, проект Стратегії розвитку морських портів України передбачає, що морські торгові порти України до 2038 року можуть збільшити пропускну спроможність до 250 млн. тонн, а перевалку вантажів - до 210 млн. тонн.

Довідка УНІАН. 18 державних морських портів України за підсумками 2012 року переробили 109 млн. тонн вантажів, зокрема 33,5 млн. тонн транзитних.

З урахуванням перевалки вантажів приватними портами вантажоперевалка морських торгових портів України в 2012 році становила 154 млн. тонн.