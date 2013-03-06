У найближчі 25 років планується збільшити завантаження морських портів України до 80% їх пропускної спроможності

Морські торговельні порти України до 2038 року можуть збільшити пропускну спроможність до 250 млн тонн.

Це передбачено «Стратегією розвитку морських портів» України, розміщеній на сайті Міністерства інфраструктури.

Крім того, реалізація запропонованої стратегії дозволить до 2038 року підвищити перевалку вантажів до 210 млн тонн, коефіцієнт використання перевантажувальних комплексів може бути збільшений до 75-80%.

Надходження до держбюджету від портової галузі до 2038 зростуть до 1,54 млрд грн на рік від морського бізнесу, а також 4,07 млрд грн від кластерів.

Стратегія розвиток портової інфраструктури передбачає залучення у розвиток портової інфраструктури близько 26 млрд грн приватних інвестицій.

Крім того, стратегія передбачає досягнення 100%-го рівня охоплення береговими засобами забезпечення безпеки мореплавання і засобами зі збору та утилізації відходів, а також створення до 2038 року близько 15 тис. додаткових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, 18 державних морських портів України за підсумками 2012 року переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних.

З урахуванням перевалки вантажів приватними портами вантажоперевалка морських торговельних портів України в 2012 році становила 154 млн тонн.