Придніпровська залізниця у січні-лютому збільшила перевезення вантажів на 4%

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» в січні-лютому 2013 р. збільшила в порівнянні з аналогічним періодом минулого року перевезення вантажів на 4% - до 17,995 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, у внутрішньому сполученні магістраль перевезла 10,565 млн тонн вантажів, що на 0,8% більше показника за 2 місяці 2012 року.

Зокрема кам'яного вугілля - 2,442 млн тонн, коксу - 201,9 тис. тонн, нафти і нафтопродуктів - 186,1 тис. тонн, флюсів - 546,9 тис. тонн. Обсяги перевезення руди залізної і марганцевої становили майже 5,747 млн тонн, чорних металів - 352,3 тис. тонн, брухту чорних металів - 131,2 тис. тонн, будівельних вантажів - 193,7 тис. тонн, Промислового сировини і формувальних матеріалів перевезено 380,4 тис. тонн, цементу - 83,8 тис. тонн, зерна - 13,5 тис. тонн, продовольчих та збірних товарів - 253,8 тис. тонн.

На експорт у січні-лютому ПЗ відвантажила близько 7,430 млн тонн - на 8,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них коксу - 28,5 тис. тонн, руди залізної і марганцевої - понад 4,624 млн тонн, чорних металів - 1,987 млн тонн, хімічних мінеральних добрив - 137,8 тис. тонн, будівельних вантажів - 286,8 тис. тонн, зерна - 52,3 тис. тонн, продовольчих та збірних вантажів - 317,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році ПЗ перевезла 115,331 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж за підсумками 2011 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.