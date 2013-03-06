Придніпровська залізниця за два місяці направила до бюджетів та цільових фондів понад 441 млн грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» в січні-лютому 2013 р. направила до бюджетів різних рівнів та цільових фондів 441,29 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема за цей період до держбюджету перераховано близько 217,4 млн грн, до місцевих бюджетів - 64,232 млн грн, до цільових фондів соціального страхування - 159,66 млн грн.

У лютому поточного року ПЗ направила до держбюджету 84,713 млн грн, до місцевих бюджетів - 29,91 млн грн, до цільових фондів соціального страхування - 71,947 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році до бюджетів різних рівнів і цільових фондів соціального страхування ПЗ перерахувала понад 2,637 млрд грн.

Довідка УНІАН: ДП «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 58 тис. осіб. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.