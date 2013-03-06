Першим заступником гендиректора "Укрзалізниці" став заступник начальника ПЗЗ

Кабінет Міністрів України призначив першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Віталія Жураковського, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 6 березня п.р., повідомляє Урядовий портал.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2013 року генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") призначено Сергія Болоболіна, який раніше обіймав посаду першого заступника гендиректора «Укрзалізниці».

До нього гендиректором «Укрзалізниці» був Володимир Козак, призначений наприкінці грудня 2012 року міністром інфраструктури.

Довідка УНІАН. В.Жураковський народився 11 лютого 1957 року у Вінницькій області.

У 1979 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту імені С.М.Кірова.

Трудову діяльність почав черговим по парку станції Петропавловськ Південно-Уральської залізниці. З 1981 по 2002 роки працював на різних посадах станції Козятин-I ПЗЗ. Пройшов шлях від чергового по станції, маневрового диспетчера станції Козятин-I до начальника Козятинської дирекції залізничних перевезень - заступника начальника ПЗЗ. З травня 2003 року по липень 2005 року - заступник начальника ПЗЗ - начальник галузевої служби перевезень.

З червня 2005 року по грудень 2005 року - начальник Головного управління перевезень «Укрзалізниці», з грудня 2005 року по березень 2013 року - перший заступник начальника ПЗЗ.