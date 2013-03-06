«Укравтодор» планує залучити фінансування СБ на реконструкцію дороги Полтава-Харків

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує в 2014-2015 рр. залучити фінансування Світового банку на реконструкцію автомобільної дороги Полтава-Харків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив радник голови відомства Євген Прусенко.

Є попередня домовленість, що буде кредитування СБ на реконструкцію дороги Полтава-Харків.

Як уточнив УНІАН Є.Прусенко, обсяг такого фінансування може становити до 600 млн дол. Протяжність дороги, яку буде реконструйовано, становитиме близько 120 км.

За словами Є.Прусенка, у цей час «Укравтодор» веде розробку техніко-економічного обґрунтування, початок залучення фінансування планується у 2014-2015 роках.

Він також відзначив, що за кошти міжнародних фінансових організацій «Укравтодор» здійснює проекти реконструкції автомобільних підходів до Києва вартістю 900 млн євро, а також реконструкцію дороги Бориспіль-Лубни і Лубни-Полтава.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» у 2012 році відкрив рух на 1601 кілометрах відремонтованих і побудованих доріг. За підсумками 2011 року «Укравтодор» збільшив введення в експлуатацію відремонтованих і новозбудованих доріг більш ніж удвічі — до 2 тис. км.

«Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.