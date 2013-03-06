Фінансування автодорожнього комплексу потрібно збільшити вчетверо - експерт

Для підтримки автодорожнього комплексу в нормальному стані необхідно збільшити фінансування на його утримання вчетверо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) Леонід Костюченко.

Він також повідомив, що міжнародні автоперевізники зазнають незапланованих збитків, пов'язаних з ремонтом автомобілів через поганий стан доріг близько 4 тис. 122 грн за один автомобіль.

Л.Костюченко також відзначив, що держава повинна розробити механізм, який дасть змогу одержувати гарантії якості виконання дорожніх робіт при залученні іноземних підрядних компаній.

«Якщо іноземна компанія кладе асфальт при температурі мінус 18 градусів, чого за технологією не можна робити, то яку відповідальність несуть такі іноземні будівельники», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що уряд чекає від дорожніх будівельників оновлення 9 тисяч кілометрів автодоріг упродовж 2013-2014 років.

О.Вілкул повідомив, що в 2012 році дорожні будівельники виконали роботи на суму 10,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. На фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.

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