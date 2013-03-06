Українські «дочки» Vimpelcom у 2012 році збільшили виручку на 2%

Українські «дочки» телекомунікаційної групи Vimpelcom - компанії «Київстар», «Голден Телеком» і «Українські радіосистеми» - за підсумками 2012 року збільшити сумарну виручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн з 13,078 млрд грн у 2011 році, йдеться в оприлюдненому в середу фінансовому звіті Vimpelcom.

Водночас, показник EBITDA (прибуток до оподаткування, фінансового доходу і витрат, амортизації) у 2012 році скоротився на 1% - до 6,867 млрд грн з 6,953 млрд грн роком раніше.

Капітальні інвестиції компанії в 2012 році скоротилися на 18,4% - до 1,848 млрд грн з 2,264 млрд грн роком раніше.

У четвертому кварталі 2012 року чистий дохід компанії зріс порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 3,5% - до 3,453 млрд грн. До того ж показник EBITDA у жовтні - грудні 2012 року зріс на 8,5% - до 1,814 млрд грн.

Загальна база абонентів Vimpelcom в Україні збільшилася за підсумками минулого року на 5% - до 25,96 млн з 24,77 млн абонентів у 2011 році.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента) компанії в 2012 році скоротився до попереднього року на 1% - до 40,7 грн з 41,1 грн у 2011 році.

Кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу «Київстар» у 2012 році зросла більш ніж на 50% - до 613 тис. з 398 тис. абонентів у 2011 році.

Фінансовий директор компанії «Київстар» Артем Ніц на прес-конференції 6 березня повідомив, що компанія продовжуватиме інвестувати в фіксований широкосмуговий доступ до Інтернету.

«На відміну від інших ринків присутності групи компаній Vimpelсom, де в деяких країнах ухвалили рішення перестати інвестувати у фіксований бізнес, а в деяких країнах навіть думали продати цей бізнес, у випадку «Київстару» акціонери вірять в нашу бізнес-модель, взявши її за основу з погляду технологічного рішення, і ми продовжуватиме інвестувати в проникнення на території домогосподарств на тому ж рівні, що і в 2012 році, хоча плани приросту виручки на ринку фіксованого широкосмугового доступу на 2013 рік у нас навіть дещо менше, ніж у минулому році, але все ж залишаються на рівні 50%», - сказав А.Ніц.

Також, за словами фінансового директора компанії, сукупні інвестиції у 2013 році будуть відповідні до обсягу інвестицій попереднього року.

Найбільш значимим напрямком є ​​обслуговування зростаючих потреб у мобільного голосового зв'язку і передачі даних. «Ми бачимо ще більший темп приросту і мобільного голосового зв'язку, і передачі даних цього року», - зазначив А.Ніц.

До того ж компанія щорічно інвестує значущу частку капітальних витрат у підтримку якості мереж.

«Це також два ключових моменти, в які ми вкладаємо сотні мільйонів гривень щорічно», - повідомив фіндиректор.

Ще одним напрямком інвестицій буде триваюча модернізація мереж. «Ми будемо готові до технологічних нововведень, які зможе нам надати країна», - запевнив А.Ніц.

Довідка УНІАН. VimpelCom є одним з найбільших у світі операторів комплексних телекомунікаційних послуг, який пропонує широкий спектр послуг бездротового, фіксованого та широкосмугового доступу в Росії, Україні («Київстар»), Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Вірменії, Грузії, Киргизстані, В'єтнамі, Камбоджі, Лаосі, Алжирі, Бангладеш, Пакистані, Бурунді, Зімбабве, Центральній Африканській Республіці, Італії та Канаді. Міжнародні операції VimpelCom охоплюють території із загальним населенням близько 868 млн осіб.

Компанія "Київстар" працює на ринку з 1994 року і входить до складу VimpelCom Ltd. У 2012 році було завершено процес об'єднання компаній "Київстар" і "Вeeline-Україна" під одним брендом "Київстар".

Кількість мобільних абонентів компанії в грудні 2012 року становила 25,96 млн, абонентів широкосмугового доступу до Інтернету - понад 500 тис. Загальний дохід «Київстару» у 2012 році становив 13,4 млрд грн.