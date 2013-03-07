«Київстар» проти введення послуги перенесення номерів з 1 грудня

Один з найбільших операторів стільникового зв'язку в Україні «Київстар» - виступає проти можливого введення послуги перенесення номерів з 1 грудня 2013 року, вважаючи, що це не піде на користь абонентам компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції директор з розвитку бізнесу «Київстару» Віталій Ворожбита.

«Той діалог, який ми всіляко стимулювали з Нацкомісією - дав збій. Компанія не може пожертвувати інтересами своїх абонентів у цьому цікавому, але поки незахищеному процесі, тому ми заперечуємо. Підхід, з нашого погляду, - неправильний», - зазначив директор.

За його словами, таку позицію, окрім «Київстару», займає як мінімум ще один великий мобільний оператор.

«Усе питання перенесення номера йде не зовсім зрозумілим нам шляхом. Поява адміністратора, який не є держпідприємством, не пов'язаний з операторами, і, по суті, може диктувати будь-які умови - це не те, що піде на користь ринку та абонентам», - додав В.Ворожбита, уточнивши, що послуга перенесення номерів повинна бути насамперед зручна й безпечна.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Київстар" заявляв, що реалізацію послуг перенесення номерів для операторів мобільного зв'язку необхідно впроваджувати не раніше наступного року.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 28 лютого 2013 року схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів».

Згідно з документом, впровадження послуги перенесення абонентських номерів передбачається на мережах мобільного зв'язку з 1 грудня 2013 року, а на мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку - з 1 січня 2015 року.

Положенням також визначено, що послуга перенесення номерів буде безкоштовною для абонентів - для її активації достатньо буде відправити SMS або заповнити заявку на сайті "приймає" оператора.

Довідка УНІАН. Компанія "Київстар" працює на ринку з 1994 року і входить до складу VimpelCom Ltd. У 2012 році було завершено процес об'єднання компаній "Київстар" і "Вeeline-Україна" під одним брендом "Київстар".

Загальна база абонентів «Київстар» в Україні збільшилася за підсумками минулого року на 5% - до 25,96 млн з 24,77 млн абонентів у 2011 році.

За підсумками минулого року компанія збільшила сумарну виручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн з 13,078 млрд грн у 2011 році.