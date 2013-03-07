"Пільговики" склали майже 77% пасажирів, перевезених Південно-західною залізницею у 2012 р. в приміському сполученні

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) у 2012 році перевезла в приміському сполученні 106,3 млн пасажирів, зокрема 81,5 млн, або 76,7%, пасажирів пільгових категорій.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, збитки від приміських пасажирських перевезень в 2012 році становили 748,7 млн грн.

Покриття витрат доходами становило всього 19,1%.

За даними ПЗЗ, вартість проїзду в приміському сполученні залізницею нижча, ніж на інших видах транспорту. Зокрема проїзд залізницею на відстань до 20 км коштує 4,5 грн, до 100 км - 9,05 грн, до 300 км - 14,50 грн.

Крім того, ПЗЗ надає пільги на проїзд у приміському сполученні 26 категоріям пасажирів, зокрема для учасників ВВВ, пенсіонерів проїзд безкоштовний, для студентів денної форми навчання - 50%, для дітей 6-14 років - 75% від повної вартості квитка.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця у 2012 році перевезла 146,7 млн пасажирів, зокрема в дальньому сполученні - близько 40,4 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

ПЗЗ посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.