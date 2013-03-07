На Дніпрі відкрита навігація

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморречінспекція) з 6 березня відкрила навігацію на Дніпрі.

Про це йдеться в повідомленні Укрморречінспекціі.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Укрморречінспекція продовжила навігацію на Дніпрі до 15 грудня у зв'язку зі сприятливими погодними умовами та у зв'язку із зверненнями судноплавних компаній, які перевозять вантажі.

Продовження навігації дозволило за 15 днів, на які вона була продовжена, додатково перевезти 117,3 тис. тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Підприємства морського та річкового транспорту України в 2012 році скоротили перевезення пасажирів на 17,2% порівняно 2011 роком - до 6,6 млн осіб, а перевезення вантажів - на 21,4%, до 7,8 млн тонн.