"Укрзалізничпостач" з початку 2013 року провів 90 конкурсних торгів

Держпідприємство "Укрзалізничпостач" з початку 2013 року провело 90 конкурсних торгів і тендерів на закупівлю товарів і продукції для потреб залізниць України.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), всі оголошення про проведення конкурсних торгів на придбання продукції для потреб залізничної галузі є загальнодоступними і публікуються на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі та в офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель - «Віснику державних закупівель».

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється в строки, передбачені законом, а переможцем визнається учасник, який відповідає вимогам документації конкурсних торгів та пропозиція якого, за результатами оцінки, визнано найбільш економічно вигідною, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня 2011 р. за замовленням Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" підписано договір між ДП «Укрзалізничпостач» і акціонерним товариством "Електровозобудівник" (Грузія) на постачання 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму.

Згідно з угодою, в період 2012-2016 років передбачено побудувати та поставити на українські залізниці 110 нових магістральних вантажних електровозів постійного струму ВЛ11М/6. Зокрема в 2013 році Придніпровська залізниця, згідно з проектом плану капітальних інвестицій в 2013 р., придбає 12 вантажних електровозів постійного струму.

Довідка УНІАН. Залізниці є одними з найбільших споживачів продукції українських підприємств металургійної та машинобудівної промисловості. Залізнична галузь одна з найбільш матеріаломістких галузей країни, яка використовує продукцію суміжних галузей, а замовлення від підприємств залізничного транспорту стимулюють розвиток інших галузей економіки і підприємств-партнерів.