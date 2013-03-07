Українські автоперевізники вичерпали квоти дозволів Росії, Угорщини, Туреччини та Казахстану

Українські міжнародні автоперевізники практично вичерпали квоти дозволів Росії, Угорщини, Туреччини та Казахстану на міжнародні автоперевезення до/з третіх країн.

Як повідомляється на сайті Укртрансінспекції, зокрема вичерпана квота дозволів Росії на перший квартал та річна квота дозволів Угорщини, Туреччини та Казахстану.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

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