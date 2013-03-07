Рух поїздів «Hyndai» і «Skoda» стане безпечнішим завдяки новим стрілкам

Керченський стрілковий завод, що входить до «Трансінвест Холдингу», взявся за впровадження нових стрілок, які зможуть гарантовано пропускати потяги іноземного виробництва «Hyndai», «Skoda», а також експреси кременчуцького виробництва на швидкості до 200 км/год.

Про це повідомив журналістам генеральний директор «Трансінвест Холдингу» Андрій Шпилька.

Він заявив, що Керченський завод освоїв стрілкові переведення за класифікацією КС 6511-03, який під час випробувань показав найкращі результати - 160 км/год. за прямим шляхом під потягами з локомотивами ДСЗ і ЧМЕЗ.

«Стрілкові переведення за класифікацією КС 6511-03 отримало всі необхідні сертифікати, і було рекомендоване випробувальною лабораторією Дніпропетровського нацуніверситету залізничного транспорту для цих швидкостей», - зазначив А.Шпилька.

До того ж він запевнив, що інші виробники стрілок не змогли забезпечити достатню якість виробництва і рекомендована швидкість для них для зазначених електропоїздів - 150 км/год.

«Зараз ми впроваджуємо новий переклад, який зможе гарантовано пропускати потяги на швидкості до 200 км/год.», - додав гендиректор «Трансінвест Холдингу».

Одночасно А.Шпилька зазначив, що, крім вже інвестованих у розвиток КСЗ з 2002 року 116 млн грн, на поточний рік заплановано реалізацію інвестиційної програми в розмірі 24,5 млн грн. «Якщо в перші роки інвестували здебільшого у капремонти існуючого обладнання, то в останні два роки на перше місце вийшла закупівля нового високотехнологічного обладнання», - наголосив гендиректор підприємства, додавши, що Керченський стрілковий завод ще при СРСР випускав понад 3500 стрілкових переведень на рік.

Як повідомляв УНІАН, найбільша в Україні фінансово-промислова група компаній System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, наприкінці минулого року ухвалила рішення про створення нового холдингу в рамках транспортного бізнесу групи СКМ - «Трансінвест Холдингу».

Новий холдинг повинен розвивати напрямки будівництва та ремонту залізничних колій. До нього увійшли - «Донбаське транспортно-промислове підприємство» та «Керченський стрілковий завод».

Керченський стрілковий завод займає лідируючі позиції на ринку і з середини 2000-х років постійно поставляє продукцію на експорт до країн СНД, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. На сьогодні питома вага поставок стрілкових переведень українським споживачам становить лише 59% у загальному обсязі реалізації в порівнянні з 94% у 2008 році.

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