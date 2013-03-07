Основні дороги на підходах до Києва відремонтують за допомогою ЄІБ та ЄБРР

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») у рамках спільного проекту з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва» проведе ремонт 6 ділянок основних доріг, що ведуть до столиці України.

Як повідомили УНІАН в «Укравтодорі», завдяки співпраці з цими міжнародними фінансовими організаціями завершено основні роботи з ремонту дороги Київ-Чоп на ділянці від Києва до Житомира, яка зараз має європейський рівень якості дорожнього покриття.

Крім того, тривають ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (від 64 км до 30 км), а також завершуються тендерні процедури на відновлення ділянки дороги Київ-Одеса (від Києва до Білої Церкви).

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розробило проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства у 2013 році заплановано в сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить понад 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.

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