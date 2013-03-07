Кабмін затвердив фінплан Одеського порту на 2013 рік

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план найбільшого в Україні Одеського морського торгового порту на поточний рік.

Відповідне розпорядження №112 уряду ухвалено 6 березня.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговий порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.

Одеський морський торговий порт у 2012 році скоротив перевалку вантажів на 4,3%, або 1,1 млн тонн порівняно з 2011 роком - до 24,5 млн тонн.

2012 рік порт завершив з чистим прибутком 416,1 млн грн, 2011 р. - 415,8 млн грн.