«Укрзалізниця» обере постачальника стрілкових переведень протягом 30 днів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") вибере підприємство, яке постачатиме стрілкові переведення та запасні частини до них протягом 30 днів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», 7 березня відбулося розкриття конкурсних пропозицій учасників торгів, які проводить державне підприємство «Укрзалізничпостач», на закупівлю стрілкових переведень та запасних частин до них.

«Комітет з конкурсних торгів відповідно до закону протягом 30 днів проведе об'єктивну оцінку пропозицій конкурсних торгів, після чого відбудеться акцепт і визначення переможця конкурсних торгів», - повідомляє «Укрзалізниця».

Конкурсні пропозиції подали 4 учасники, в тому числі вітчизняні виробники ВАТ "Дніпропетровський стрілковий завод", ТОВ "Керченський стрілковий завод".

«Будь-які заяви про обрання переможця на етапі розкриття конкурсних пропозицій учасників торгів не відповідають дійсності і є передчасними, оскільки переможець торгів буде визначений у встановлений законом строк. Відповідно до закону, переможцем буде визначений учасник, який відповідає вимогам документації конкурсних торгів та пропозиція якого, за результатами оцінки, буде визнана найбільш економічно вигідною», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

««Укрзалізниця» дотримується принципів відкритості, прозорості та неупередженого ставлення до учасників конкурсних торгів і діє відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, основними принципами якого є добросовісна конкуренція серед учасників, їх недискримінація, максимальна економія та ефективність тощо», - заявляє «Укрзалізниця».

Довідка УНІАН. Закупівлю товарів, робіт і послуг для залізничної галузі здійснює спеціально уповноважене державне підприємство «Укрзалізничпостач» на конкурсній основі відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI.

З початку 2013 року держпідприємство "Укрзалізничпостач" провело 90 конкурсних торгів.

ПАТ «Дніпропетровський стрілковий завод» виробляє елементи верхньої будови колії, зокрема, стрілкові переведення для швидкісних і високошвидкісних магістральниx шляхів зі швидкістю проходження пасажирських потягів до 200 кмгод.

ТОВ «Керченський стрілковий завод» - підприємство з повним виробничим циклом, що спеціалізується на випуску сучасних конструкцій верхньої будови колії (стрілкові переведення) і ливарної продукції (в тому числі вагонне литво).