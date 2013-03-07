Дніпропетровський стрілковий завод скоригує ціни для тендерів "Укрзалізниці"

Дніпропетровський стрілковий завод (ДнСЗ) має намір змінити цінову політику і оптимізувати витрати для успішної участі в тендерах на поставку своєї продукції залізницям України.

Про це йдеться в прес-релізі підприємства.

«Ми будемо працювати над оптимізацією витрат і на наступні тендери представимо більш конкурентні ціни», - повідомив генеральний директор ДнСЗ Сергій Тараненко, коментуючи підсумки тендеру на поставку стрілкових переведень, що відбувся 7 березня.

С.Тараненко зазначив, що «підприємство було допущено до участі у тендері».

«Тендер пройшов відкрито і чесно. Ми вважаємо, що це стало можливим внаслідок конфліктної ситуації навколо нашого підприємства. Тендер справедливо виграв Керченський стрілковий завод, знизивши ціну на свою продукцію», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Укрзалізничпостач", що здійснює закупівлі товарів і продукції для залізниць України, з початку 2013 року провело 90 конкурсних торгів і тендерів.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпропетровський стрілковий завод» виробляє елементи верхньої будови колії, зокрема, стрілкові переведення для швидкісних і високошвидкісних магістральних колій зі швидкістю проходження пасажирських поїздів до 200 км/год.

ТОВ «Керченський стрілковий завод» - підприємство, що спеціалізується на випуску сучасних конструкцій верхньої будови колії (стрілкові переведення) і ливарної продукції (у тому числі вагонне литво).