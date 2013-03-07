ЛАЗ переносить виробництво міських автобусів зі Львова до Дніпродзержинська

Холдингова компанія «Львівський автобусний завод» переносить виробництво міських автобусів зі Львова в м. Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область).

Про це сьогодні на брифінгу в Кременчуці повідомив голова правління і власник підприємства Ігор Чуркін.

За його словами, перенести виробництво планується до літа.

«Автобуси переносимо до Дніпродзержинська на авторемонтний завод. Там ми виробництво почнемо через кілька місяців. Виробництво тролейбусів, туристичних автобусів залишимо у Львові. Виробництво машин швидкої допомоги з Дніпродзержинська перенесемо до Запоріжжя. Там майданчик хороший. Раніше їх робили у Дніпродзержинську», - сказав І.Чуркін.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-Сервіс», лізингова компанія LAZ Finance тощо.

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