Тарифи на послуги пошти та зв'язку зросли на 4,3%

Індекс споживчих цін на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ та організацій у січні-лютому 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,3%. Про це повідомляє Держстат України.

Водночас тарифи на послуги поштового зв'язку за звітний період не змінилися.

Також зросли тарифи на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку - на 7,1%, на послуги мобільного зв'язку - на 6,4%.

Тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку за звітний період знизилися на 4,4%.

Для порівняння, індекс споживчих цін на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ і організацій у 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком на 2,8%. Водночас тарифи на послуги поштового зв'язку зросли за 2012 рік на 8,4%, тарифи на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку - на 8%, на послуги мобільного зв'язку - на 2,4%. Тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку за 2012 знизилися на 1,1%.