Будівництво мостового переходу в Херсоні завершать цього року, обіцяє Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що будівництво мостового переходу в місті Херсоні буде завершено в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Ми ведемо будівництво цього мостового переходу. Керівництво області ставить це питання. Важко з грошима, але я думаю, що ми це будівництво закінчимо", - зазначив він.

Згідно з проектом будівництва автомобільного мостового переходу в Херсоні, загальна протяжність дорожнього полотна становитиме 2 км, пропускна здатність - 2 тис. одиниць транспорту на годину.