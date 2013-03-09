У Росії хочуть скасувати внутрішньомережевий роумінг

Внутрішньомережевий роумінг в Росії можуть відмінити вже у 2014 році, заявив у суботу в інтерв'ю телекомпанії "Росія-1" міністр зв'язку з масових комунікацій Микола Нікіфоров, повідомляє РІА «Новини».

"Ми вважаємо, що реалістичний термін - це десь 2014 рік. Це залежить, в тому числі, від певного діалогу з операторами, все-таки вони повинні підготуватися, але головне, що такий законопроект існує. Я переконаний, що цього року Держдума таке рішення прийме", - сказав міністр.

Законопроект про скасування внутрішньомережевого роумінгу в Росії зараз розглядається в Держдумі.

"Саме поняття національного роумінгу досить дивне. У багатьох країнах - Канада, США, Індія - такого поняття немає. Ми хочемо зробити дуже простий принцип: всі вхідні дзвінки скрізь безкоштовно, всі вихідні - за ціною місцевого тарифу. Причому це не означає, що ми скасовуємо вартість міжміських розмов, якщо ви поїхали в інше місто, але нарівні з його жителями ви повинні заплатити за міжміське з'єднання. Але не повинно бути якихось надбавок, не повинно бути податку за переміщення", - сказав Нікіфоров.