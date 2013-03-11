«Білавіа» з кінця березня збільшить частоту польотів до Києва до 10 разів на тиждень

Мінськ. Білоруська національна авіакомпанія «Білавіа» з кінця березня збільшує частоту польотів до столиці України до 10 разів на тиждень.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь повідомили в прес-службі «Білавіа».

«Збільшення частоти рейсів здійснено у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку між Мінськом і Києвом, а також для покращення умов перельоту транзитних пасажирів, які слідують із Києва через Мінськ до пунктів Європи, СНД і назад», - зазначили в авіакомпанії.

За інформацією «Білавіа», вартість перельоту (включаючи аеропортові такси та збори) в один бік становить від 87 євро, туди й назад – від 176 євро.

Рейси до Києва виконуватимуться переважно на літаку CRJ-100/200.

«На даний момент «Білавіа» виконує до Києва сім рейсів на тиждень. Сподіваємося, що збільшення частотності до 10 разів на тиждень дозволить подорожувати як прямим, так і транзитним пасажирам у більш зручний для них час», - повідомив генеральний директор «Білавіа» Анатолій Гусаров.

Довідка УНІАН. Національна авіакомпанія «Білавіа», створена в 1996 році, є найбільшим авіаперевізником у Білорусі.

Здійснює регулярні рейси з Мінська, Гомеля, Гродно за 42 напрямками до 24 країн Європи та Азії.

«Білавіа» має в своєму розпорядженні два літаки Embraer-175, шість Boeing 737-500, п'ять Boeing 737-300, чотири CRJ-100/200 і три Ту-154М.