Залізниці у лютому збільшили середньодобовий пробіг локомотивів на 4,6%

Залізниці України у лютому 2013 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 519 км.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), середньодобовий пробіг у лютому 2013 року на 8,8% більше, ніж було заплановано.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку зросла на 5,8% порівняно з 2012 роком - до 1,502 млн ткм брутто, що на 8,8% більше плану.

Середня вага вантажного потяга в лютому становила 3,45 тис. тонн - на 0,3% більше, ніж роком раніше, і на 2% більше, ніж було заплановано.

Середній оборот вантажного вагона у лютому ц.р. становив 7,86 доби, що на 3,8% більше, ніж було заплановано.

Середній оборот завантаженого вагону становив 3,37 доби - на 5,3% більше плану.

Експлуатаційний вантажооборот локомотивів за лютий становив 28,193 млрд ткм брутто - на 0,3% більше, ніж у 2012 році, і на 1,5% більше планового завдання.

Загальний експлуатаційний вантажооборот локомотивів становив 16,676 млрд ткм нетто, зокрема, в транзитних перевезеннях - 3,074 млрд ткм.

Пасажирооборот локомотивів у лютому ц.р. становив 2,946 млрд пас./км - 99,3% до плану. Зокрема, у далекому сполученні пасажирооборот локомотивів становив 1,707 млрд пас./км, у приміському - 1,239 млрд пас./км.

Як повідомляв УНІАН, середньодобовий пробіг локомотивів у 2012 році становив 480 км, що на 1,9% більше планового показника, і на 3% більше, ніж у 2011 році. Оборот вантажного вагона залізниць України в 2012 році становив 6,15 доби, що на 0,18 доби, або 2,9% більше планового показника.

«Укрзалізниця» очікує в 2013 році зростання обсягу вантажних перевезень у внутрішньому і експортно-імпортному сполученні на 2%, а також зростання обсягу перевезень у транзитному сполученні на 0,7%. Передусім, зростання очікується за рахунок перевезень будівельних вантажів і кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні і на експорт.