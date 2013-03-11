Залізниці України у лютому скоротили перевезення пасажирів на 1,7%

Залізниці України в лютому 2013 року відправили 30,9 млн пасажирів, що на 1,7% менше, ніж у лютому 2012 року, повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Серед пасажирських складів у лютому ц.р. без відхилень від розкладу прослідували 98,7% далеких і 99,7% приміських потягів.

Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів на залізничному транспорті, з урахуванням перевезень міською електричкою, у січні 2013 року становили 32,3 млн пасажирів - на 1% менше, ніж у січні 2012 року. Пасажирооборот залізничного транспорту в січні 2013 року становив 2,987 млрд пас./км – на 2,2% менше, ніж роком раніше.