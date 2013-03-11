Залізниці України у лютому збільшили середньодобове навантаження на 12%

Залізниці України у лютому 2013 року навантажували у середньому 969,216 тис. тонн вантажів на добу, що на 12% більше, ніж у січні 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у лютому залізниці щодоби вантажили 15,183 тис. вагонів - на 9,8% більше, ніж у лютому 2012 року.

Зокрема, Донецька залізниця (ДЗ) у лютому 2013 року вантажила 5,546 тис. вагонів, або 354,005 тис. тонн на добу, Придніпровська - 4,94 тис. вагонів, або 325,935 тис. тонн, Південна (ПЗ) - 1,293 тис. вагонів, або 81,246 тис. тонн, Південно-Західна (ПЗЗ) - 1,492 тис. вагонів, або 93,045 тис. тонн, Одеська (ОЗ) - 1,109 тис. вагонів, або 66,883 тис. тонн, Львівська (ЛЗ) - 803 вагони, або 48,103 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у січні 2013 року щодоби вантажили 863,9 тис. тонн вантажів, або 13,577 тис. вагонів, - на 3% менше, ніж у січні 2012 року.