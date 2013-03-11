Цього року ухвалять рішення про будівництво малої окружної дороги Києва - Попов

Київ домовляється з урядом України щодо фінансування проекту реконструкції Окружної дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, інформуючи про плани з проведення ремонтів столичних автодоріг.

“Я вважаю, що Окружна дорога - це питання не тільки міста, а питання уряду в цілому. Тому що такий потік вантажного транспорту, який пропускає Окружна дорога, це питання національного значення і його треба вирішувати за рахунок, зокрема фінансування з державного бюджету. Тому ми сьогодні в цьому напрямку ведемо консультації з урядом. Я маю надію, що ми отримаємо рішення щодо перспектив повної реконструкції цієї об'їзної дороги”, - сказав О.Попов.

За його словами, це питання пов'язано також і з планами щодо будівництва нової об'їзної дороги столиці.

“Цього року ухвалять рішення щодо будівництва малої окружної дороги, яка дозволить нам скоротити, а може, й вивести повністю вантажний транспорт, який проїжджає через Київ, за межі міста, і таким чином спрямувати прямо на Бориспіль. Тому комплексно цей проект може бути визначений у термінах і обсягах вже цього року. Але те, що він може розпочатись цього року - не впевнений, не готовий сказати, бо цим проектом займається Національне інвестиційне агентство”, - пояснив ситуацію голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що інвесторів, які б виявили бажання вкладати кошти в будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва, поки що немає.

«Ми хочемо реалізувати ідею будівництва окружної навколо Києва за рахунок інвесторів, і зараз вже рік шукаємо відповідного інвестора», - зазначив М.Азаров.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України розпорядженням № 326-р від 22 лютого 2008 р. затвердив Генеральний напрямок проходження Великої кільцевої дороги навколо Києва. Протяжність дороги – 213 км, з яких буде реконструйовано 65 км існуючої траси і побудовано 168 км нової автотраси. Дорога простягнеться на відстань 27-41 км від центру Києва. Траса проходитиме територією восьми районів Київської області.

Будівництво дороги планується здійснити в три етапи. Початок будівництва було заплановано на 2008 рік, завершення – на 2015 рік. Орієнтовна вартість будівництва – 25,3 млрд грн.