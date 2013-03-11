Реконструкцію столичного проспекту Перемоги завершать до кінця літа

Реконструкцію столичного проспекту Перемоги планується розпочати у найближчі тижні і завершити до кінця літа цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова КМДА Олександр Попов після виїздної наради з приводу реконструкції проспекту Перемоги.

За його словами, на початок робіт з міського бюджету виділено 100 млн грн, а близько 200-250 млн грн влада має намір отримати з державного бюджету,

“Що стосується початку робіт, ми готові до 100 млн грн профінансувати ці роботи і, враховуючи, що їхнє освоєння буде йти кілька місяців, як мінімум, я думаю, два (місяці), у нас є час, щоб ми знайшли достатнє фінансування в повному обсязі. У нас йдуть консультації з урядом. Ми і свої можливості вишукуємо. Задачу ми собі ставимо цей проект завершити у поточному році. Подивимось, як будуть справи йти з фінансуванням... ", - сказав О.Попов.

Тобто по ходу виконання робіт, за його словами, вирішуватиметься питання фінансування.

Як повідомлялося під час наради, загальна кошторисна варстість проекту реконстуркції - 441 млн грн.

Загалом буде реконструйовано близько 406 тис. кв м проїжджої частини (довжина проспекту Перемоги - 11 км, ширина проїжджої частини - 27-34 м, по 3 смуги руху в кожному напрямку) та 150 кв м тротуарів з організацією велосипедних доріжок. Проект передбачає також реконструкцію 17 підземних переходів.

Передбачено, що реконструкція забезпечить збільшення пропускної спроможності проспекту Перемоги з 70 тисяч автомобілів на добу до 100 тисяч.

Планується також збільшити кількість місць для паркування, оскільки після реконструкції безпосередньо на проспекті буде заборонено паркування автомобілів.

Водночас, за інформацією керівника КП “Київавтодор” Георгія Глинського, реконструкція площі Перемоги не буде проводитися, бо це має бути окремий проект. Також за окремим проектом планується здійснити реконструкцію шляхопроводів через проспект Перемоги біля станції метро “Шулявська” та будівлі Мінтрансу.

На запитання, яку суму розраховує міська влада отримати від держави на виконання робіт з реконструкції, О.Попов відповів: «Велику. Я думаю, що це може бути мільйонів 200-250».

Початок реконструкції передбачений із західної сторони і здійснюватиметься окремими ділянками - по 3-4 км.

Організація, яка виконуватиме роботи з реконструкції, що була визначена за результатами тендеру – це “Онур Конструкціон” (Україна), повідомив Г.Глинський.

Він зазначив, що організація ремонтних робіт буде плануватися так, щоб вони велися і вдень, і вночі, з тим, щоб були найменші незручності для руху транспорту.