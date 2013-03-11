«Бориспіль» отримав сертифікат на право продажу авіаквитків

Державна авіаслужба видала міжнародному аеропорту «Бориспіль» сертифікат на право здійснення агентських послуг з продажу авіаційних перевезень.

Як повідомив аеропорт «Бориспіль» на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, сертифікат буде діяти до 6 березня 2015 року.

Крім того, аеропорт повідомляє, що 26 лютого 2013 року аеропорт «Бориспіль» отримав статус постачальника послуг з наземного обслуговування, який відповідає стандартам якості та безпеки відповідно до міжнародних вимог ІАТА.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований у 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% у порівнянні з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.