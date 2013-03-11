Грузинська FlyGeorgia з 1 квітня планує розпочати рейси Тбілісі-Київ

Грузинська авіакомпанія FlyGeorgia з 1 квітня 2013 року планує розпочати рейси Тбілісі-Київ до Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Згідно з даними системи бронювання, авіакомпанія виконуватиме рейси Тбілісі-Київ-Тбілісі 4 рази на тиждень.

За інформацією аеропорту «Бориспіль», авіакомпанія FlyGeorgia обслуговуватиметься в терміналі D.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні за маршрутом Київ-Тбілісі з аеропорту «Бориспіль» виконують рейси авіакомпанії МАУ і KLM, з аеропорту «Київ» (Жуляни) - «ЮТейр-Україна» і Georgian Airways (Air Zena).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія FlyGeorgia оперує парком з двох літаків А320 і виконує рейси з/до Тбілісі до Батумі, Амстердама, Дубаї, Хургади, Шарм-ель-Шейха, Тегерана і Багдада.