Проникнення мобільного зв'язку в світі досягло 89% - дослідження

Загальносвітовий рівень проникнення мобільного зв'язку в 4-му кварталі 2012 року досягнув 89%, а кількість абонентських підключень за підсумками 2012 року становить приблизно 6,3 млрд осіб. Про це свідчать результати дослідження компанії Ericsson (Швеція), повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У 4-му кварталі 2012 року чистий приріст нових підключень до мобільного зв'язку в світі становив 140 млн абонентів. Кількість мобільних підключень збільшилася приблизно на 9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і на 2% порівняно з попереднім кварталом.

На долю Китаю припадає близько 22% чистого приросту мобільних підключень, що становить майже 30 мільйонів нових підключень, далі в списку країн з найбільшим чистим приростом підключень йдуть Індія (+11 мільйонів), Бангладеш (+9 мільйонів), Індонезія (+8 мільйонів) і Нігерія (+5 мільйонів).

До того ж, як наголошується в дослідженні, між кількістю підключень і кількістю реальних абонентів існує різниця, це зумовлено тим, що багато абонентів мають кілька SIM-карт. Тому показник проникнення мобільного зв'язку легко може перевищити 100%, що сьогодні і спостерігається в багатьох країнах. З іншого боку, як наголошується в повідомленні, в деяких регіонах, що розвиваються, часто декілька осіб користуються однією SIM-картою, маючи, наприклад, один телефон на всю сім'ю або на все село. З урахуванням вищезазначеного компанія оцінює фактичну кількість абонентів у світі близько 4,4 млрд осіб.

Згідно з дослідженням, у 4-му кварталі кількість підключень до мереж мобільного широкосмугового доступу (за допомогою мобільних телефонів, планшетів, мобільних ПК і мобільних маршрутизаторів) збільшилася приблизно на 125 мільйонів і досягла 1,5 мільярда, що на 50% більше порівняно з попереднім роком. В усіх регіонах спостерігається зростання популярності смартфонів. На їх долю припадає близько 40% продажу всіх мобільних телефонів за 2012 рік; для порівняння, за весь 2011 рік частка смартфонів становила приблизно 30%. На долю користувачів смартфонів сьогодні припадає близько 15-20% від загальної кількості підключень у світі, що означає перспективність цього сегменту з погляду подальшого зростання.

Кількість підключень за технологією GSM/GPRS/EDGE (друге покоління мобільного зв'язку) зросла майже на 44 мільйони, а кількість підключень за технологією WCDMA/HSPA (третє покоління) – майже на 70 мільйонів. На долю цих технологій загалом припадає близько 80% від загального чистого приросту. Кількість підключень у LTE-мережах (четверте покоління) зросла з 14 мільйонів до 57 мільйонів.

Трафік даних у мережах мобільного зв'язку по всьому світу показує стабільне зростання з деякими сезонними коливаннями. Збільшення кількості мобільних підключень сприяє зростанню трафіку даних разом з постійним збільшенням середнього обсягу трафіку на одне підключення. При цьому в період між 3-м кварталом 2011 року і 3-м кварталом 2012 року трафік даних подвоївся, а квартальне зростання в період з 3-го кварталу 2012 року по 4-й квартал 2012 р. становило 28%.

Довідка УНІАН. Компанія Ericsson – найбільший у світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв'язку. Штаб-квартира компанії розміщується в Стокгольмі (Швеція).

Ericsson працює в 180 країнах світу, штат співробітників налічує понад 100 тис. осіб. У 2011 році обсяг продажу компанії становив 35 млрд дол.