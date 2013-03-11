Кабмін хоче запровадити штрафи за несплату вартості паркування

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів та встановлення відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів”.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Цим законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши нову статтю “Порушення правил паркування транспортних засобів”. Нею пропонується за несплату водіями автомобілів вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаних паркувальними автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними терміналами, - накладення штрафу від восьми до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів інвалідів, особами, які не мають відповідних пільг, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення посадовими особами суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення посадовими особами суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів, вимог щодо обладнання майданчиків для платного паркування паркувальними автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними терміналами - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від шестидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, передбачається внесення змін до Закону України “Про дорожній рух”. Ними передбачається надання місцевим органам влади права на прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування.

Також передбачається, що виконавчі органи Київської, Севастопольської та Сімферопольської міських рад, міських рад міст, які є адміністративними центрами областей, забезпечують розміщення, обладнання та функціонування в межах міст майданчиків для паркування, кількість місць для паркування на яких повинна становити щонайменше 10% кількості населення для міста Києва та щонайменше 5% кількості населення для міст Севастополя, Сімферополя та міст, які є обласними центрами.

В законопроекті передбачено, що особи, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування, сплачують вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування за кожну годину паркування згідно з тарифом, встановленим органом місцевого самоврядування відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що необхідність ухвалення зазначеного регуляторного акта обумовлена відсутністю на цей час механізму організації паркування транспортних засобів та застосування адміністративних санкцій за порушення особами, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування, та суб’єктами господарювання, які утримують такі майданчики, вимог Правил, і відповідно, нагальною потребою чіткого розмежування повноважень із контролю за виконанням цих Правил у частині забезпечення безпеки дорожнього руху та у частині розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів.