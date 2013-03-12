Украерорух заявляє, що "вертолітний майданчик Канів" знаходиться у державній власності

Вертодром «вертолітний майданчик Канів» в селі Пекарі є об'єктом державної власності та перебуває на балансі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

Як повідомили УНІАН у Украерорусі, вертодром «Канів» почав операційну діяльність з 1 березня 2013 року.

Вертодром має посадковий майданчик, руліжні доріжки, 10 вертолітних стоянок і термінал з пропускною здатністю обслуговування до 50 пасажирів на годину.

«Украерорух запрошує до співпраці юридичних та фізичних осіб власників / експлуатантів вертольотів для обговорення питань розміщення повітряних суден на вертодромі та відповідних видів їх обслуговування», - йдеться в повідомленні Украероруху.

Раніше ЗМІ повідомили, що побудований в Каневі вертолітний майданчик за кошти бюджету передано в приватні руки.