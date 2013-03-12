Додаткові поїзди Інтерсіті+ Київ-Харків у березні відправлятимуться щоп'ятниці

«Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), експлуатуюча швидкісні міжрегіональні електропоїзди, в березні відправлятиме додаткові поїзди Інтерсіті+ Київ-Харків-Київ щоп'ятниці.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зв'язку з підвищеним попитом на перевезення за маршрутом Київ-Харків-Київ додаткові поїзди Iнтерсіті+ відправляється 15, 22 і 29 березня.

Поїзд № 162 Київ-Харків відправиться з Києва о 12:00 год. 15 хв. і прибуде до Харкова о 16 год. 45 хв.

Поїзд № 163 Харків-Київ відправиться з Харкова о 20 год. 19 хв. і прибуде до Києва о 1:00 год. 06 хв.

Потяги проїдуть із зупинками на станціях Миргород і Полтава.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2013 року УЗШК ввела гнучку систему регулювання тарифів на квитки першого класу поїздів Інтерсіті+, завдяки якій квитки першого класу на Інтерсіті+ з максимальною знижкою в 15% можна придбати за 45 днів до відправлення, за 2 - 1 добу до відправлення поїзда вартість квитка підвищується на 15%.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.