Донецька залізниця за два місяці перерахувала до бюджетів майже 396 млн грн

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-лютому 2013 року перерахувала до державного, місцевих бюджетів та цільових фондів 395,7 млн грн.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, зокрема дорога перерахувала 109,7 млн ​​грн ПДВ, 30,1 млн грн податку на прибуток, 178,9 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця (ДЗ) у 2012 році перерахувала до державного та місцевих бюджетів, а також до цільових фондів 2,95 млрд грн.

У 2012 році Донецька залізниця скоротила вантаження на 7,1% у порівнянні з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів і недоотримала через спад промислового виробництва та відсутність ринку збуту в гірничо-металургійному комплексі дохідні надходження на суму 518 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.