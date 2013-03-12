Залізниці в січні заощадили енергоресурсів на 18,5 млн грн

Залізниці України, в рамках комплексної державної програми з енергозбереження, за підсумками січня 2013 року завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів заощадили 863 тонн дизельного палива і 9 млн кВт/год. електроенергії на загальну суму 18,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), під час застосування рекуперативного гальмування в контактну мережу повернуто 5,7млн кВт/год. електроенергії.

У структурі експлуатаційних витрат залізничного транспорту енергоресурси становлять до 21%. У структурі витрат основних видів енергоресурсів переважають електроенергія і дизельне паливо, понад 80% витрат енергоресурсів галузі припадає на тягу поїздів.

Довідка УНІАН. Програмою з енергозбереження в 2013 році в залізничній галузі планується заощадити 16,3 тис. тонн палива в умовному виразі, з них - 30,1 млн кВт/год. електроенергії, 2,4 тис. тонн дизельного палива і 3,1 тис. тонн котельно -пічного палива в умовному виразі.