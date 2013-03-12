Аеропорти Полтави та Сум закриті через погіршення погодних умов

Станом на 6 ранку 12 березня, аеропорти міст Полтава та Суми не приймали повітряні судна через покриття злітно-посадочних смуг та перону снігом і льодом.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, аеропорт Івано-Франківська 11 березня з 10:00 год. 00 хв по 12:00 год. 30 хв. через складні метеоумови не приймав і не відправляв повітряні судна.