Азаров вважає несправедливою критику стану доріг - "я автомобіліст з багаторічним стажем"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав несправедливою критику на адресу влади через якість доріг. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

«Я автомобіліст з багаторічним стажем і проїхав Україну вздовж і поперек. Хто може сказати, що у нас колись були хороші дороги?», - зазначив глава уряду. До того ж він визнав, що якість дорожнього полотна не відповідає стандартам і потребам.

«Якість дорожнього полотна не витримує навантажень», - сказав М.Азаров, і серед причин погіршення якості доріг назвав перепади погоди і зростання кількості автомобілів, які їздять українськими дорогами.

До того М.Азаров наголосив, що ситуація поліпшується. «За останні три роки почали з'являтися хороші дороги. Ми впораємося з проблемами дорожнього господарства», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Укравтодору, станом на 10 березня ліквідована ямковість на 98% основних доріг загального користування державного значення. Залишилося відремонтувати 61 кілометр основних автодоріг. Крім того, Укравтодор розробив проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

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