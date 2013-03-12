Донецька залізниця у лютому скоротила вантаження

Донецька залізниця (ДЗ) у лютому 2013 року повантажила 9,9 млн тонн вантажів - на 3,4% менше, ніж у лютому 2012 року.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, водночас середньодобове вантаження у лютому 2013 року збереглося на рівні 354 тисяч тонн.

У лютому 2013 року ДЗ через спад промислового виробництва в Донбасі скоротила вантаження флюсових на 6%, чорних металів - на 4,2%, мінеральних добрив - на 2,2%, солі - на 17,8%, будівельних матеріалів - на 3, 7%.

Водночас порівняно з лютим 2012 року збільшилися перевезення кам'яного вугілля - на 7,6% і зерна - на 16,4%.

«Донецька залізниця постійно проводить наради з промисловими підприємствами з метою знаходження компромісних рішень, які сприяли б збільшенню обсягів вантажоперевезень», - йдеться в повідомленні залізниці.

Традиційно основним видом вантажу, що перевозить Донецька залізниця, є кам'яне вугілля. Протягом лютого 2013 року його повантажено 6,0 млн тонн. В середньому за добу ДЗ вантажила 214 тис. тонн вугілля (3124 вагони), що становить 60,5% від загальних обсягів перевезень залізницею, а також 40 тис. тонн чорних металів, 26,4 тис. тонн флюсів, 26,5 тис. тонн коксу.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в 2012 році скоротила вантаження на 7,1% порівняно з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів, тоді як у 2011 році ДЗ збільшила вантаження на 7,5% порівняно з 2010 роком - до 153 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.