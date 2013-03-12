Lufthansa з 31 березня почне виконувати рейси Мюнхен-Одеса-Мюнхен

Німецька авіакомпанія Lufthansa з 31 березня 2013 року почне виконувати регулярні рейси Мюнхен – Одеса – Мюнхен.

Як повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту «Одеса», рейси виконуватимуться три рази на тиждень на літаках Bombardier CRJ-900.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Одеса» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 10,1% - до 907,6 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і сполучений повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» – спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою і приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн. дол.

Deutsche Lufthansa AG – найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини.

3 вересня 2009 року у Відні авіакомпанія Lufthansa підписала з австрійським державним холдингом ОIAG договір про поглинання Austrian Airlines. В результаті група Lufthansa стала найбільшою авіакомпанією Європи.

Парк літаків Lufthansa Group складається з більш ніж 720 літаків. Авіакомпанія Lufthansa є засновником глобального авіаційного об'єднання Star Alliance, перевозить близько 100 млн. осіб за рік за всіма світовими напрямами.