Залізничникам виплатять «тринадцяту» зарплату

Рада Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на своєму засіданні 5 березня ухвалила рішення виплатити працівникам підприємств і організацій залізничного транспорту, які пропрацювали повний календарний рік, винагороду за підсумками роботи за 2012 рік у розмірі 50% посадового окладу.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», нараховуватиметься винагорода в березні, виплачуватиметься - у квітні 2013 року.

Довідка УНІАН. У 2013 році на фінансування соціальних програм залізничного транспорту планується спрямувати на 1,3 млрд грн - на 13% більше, ніж у 2012 році. Крім того, близько 1,6 млрд грн виплатять залізничникам у якості щомісячної надбавки за вислугу років. Таким чином, у 2013 році соціальний пакет на залізничному транспорті становитиме 2,9 млрд грн.

Зокрема, в 2013 році на утримання об'єктів соціальної інфраструктури планується витратити 136,4 млн грн - на 8,1% більше, ніж у 2012 році, на житлове господарство - 38,4 млн грн (на 19,9% більше), на утримання установ оздоровчого та спортивно-культурного характеру - 48 млн грн (на 11% більше), на утримання гуртожитків - 16 млн грн (на 18,9% більше). Крім того, фінансова допомога галузевим медичним та освітнім установам виросте на 16,6% - до 97,3 млн грн, матеріальна допомога 233 тис. непрацюючим пенсіонерам-залізничникам зросте на 9,3% - до 184 млн грн.