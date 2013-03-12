Українські туроператори очікують зростання виїзного туризму на 15% - експерт

Українські туристичні оператори очікують у 2013 році зростання ринку виїзного туризму на рівні 15% порівняно з 2012 роком.

Такий прогноз під час прес-конференції в УНІАН дав засновник і генеральний директор Українського туристичного форуму (УТФ) Аркадій Маслов.

«Великі гравці затвердили свої плани на 2013 рік у виїзному туризмі. В середньому ці плани передбачають зростання до 15%», - сказав він.

За словами А.Маслова, у 2013 році через зниження попиту до Єгипту і Туреччини, туроператори чекають зростання кількості туристів в ОАЕ, до Шрі-Ланки, а також на європейські курорти - Хорватії, Чорногорії, Болгарії, Греції.

Крім того, А.Маслов назвав тенденцією 2013 року розвиток раннього бронювання. «Туристичний продукт змінився, і його почали купувати наперед. Думаю, це пов'язано з тим, що в 2012 році такі популярні країни як Туреччина були у високій ціні, і не було “горящих” путівок, тому змінився попит за рахунок раннього бронювання», - сказав він.