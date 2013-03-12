Залізничники збережуть повний робочий тиждень - «Укрзалізниця»

Для працівників залізничної галузі зі щоденним обліком робочого часу не буде встановлений ​​4-денний робочий тиждень.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Сергій Болоболін під час засідання Ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України 12 березня в Києві.

Він зазначив, що в галузі знайдені інші механізми для скорочення витрат за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів, електроенергії тощо.

«Економія фонду заробітної плати ніколи не була плановим завданням залізничної галузі. Зменшення видаткової частини ми плануємо за рахунок економії матеріальних ресурсів: дизпалива, електроенергії тощо», - сказав він.

С.Болоболін також назвав безпідставними чутки про плани та рознарядку щодо скорочення кількості працівників у галузі.

«Ніколи «Укрзалізниця» не планувала скорочень штату своїх працівників. Ніхто і ніколи не давав завдання щодо скорочення кількості працівників. Ми звикли берегти власні кадри», - сказав він.

Під час засідання Ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України розглянули питання про хід реалізації вимог галузевої профспілки до «Укрзалізниці» і Кабінету Міністрів України, висунутих у січні цього року, за рішенням соціально-трудових питань у галузі.

Гендиректор зазначив, що соціальні зобов'язання, передбачені колективним договором, будуть виконані.

Згідно з галузевою угодою, в 2013 році соціальні зобов'язання становитимуть 2,9 млрд грн - на 8% більше, ніж у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прийняла рішення підвищити тарифні ставки і посадові оклади залізничників у цілому за 2013 на 15,8%. У квітні 2013 року працівникам залізничної галузі виплатять «тринадцяту» зарплату.

Залізниця в повному обсязі виконала всі соціальні зобов'язання за 2012 рік. Сума соціальних виплат становила майже 2,6 млрд грн. Ці кошти були витрачені на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, фінансування медичних і навчальних закладів, реалізацію житлової програми, надання додаткових відпусток за ненормований робочий день, вислугу років тощо.