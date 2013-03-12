Японський консультант «Борисполя» розкритикував висновки Рахункової палати

Висновки Рахункової палати про неефективне використання коштів на реконструкцію міжнародного аеропорту «Бориспіль» не враховують міжнародних ринкових тенденцій і знецінення гривні.

Про це йдеться в офіційному коментарі японської компанії Japan Airport Consultants (JAC), яка виступила консультантом будівництва термінального комплексу D.

За словами керівника проекту Каору Масуди, проведення всіх тендерних процедур у рамках будівництва термінального комплексу D проводилося відповідно до офіційних норм Японського агентства міжнародного розвитку.

«Японська сторона узгоджувала кожний етап тендерного процесу і плану розширення будівництва. Умови контракту з підрядчиком узгоджувалися Японським агентством міжнародного розвитку», - зазначається в коментарі японської компанії.

«Початкова вартість була визначена методом складання кошторису будівельних робіт, прийнятим в Україні без урахування міжнародних ринкових цін і тенденцій. Фактично найнижча тендерна пропозиція була набагато вищою за початкову вартість проекту, визначеного на підставі українського методу складання кошторису. Не враховано значне знецінення гривні щодо курсу твердих валют», - зазначається у коментарі японської компанії.

Крім того, JAC відзначає, що обсяги авіаперевезень з 2004-го по 2008 рік значно зросли (з 2,7 млн пасажирів до 5,5 млн пасажирів на рік), згідно з розрахунками - 1800 пасажирів в години пік у серпні, що перевищує проектну здатність встановленого обладнання (1500 пасажирів в години пік).

Окрім того, в JAC відзначають, що було неможливо спрогнозувати банкрутство авіакомпанії «АероСвіт», яка була одним з двох базових українських перевізників і яка, як планувалося, теж мала використовувати новий термінал аеропорту.

Також в японській компанії відзначають, що деякі іноземні авіакомпанії відмовилися від обслуговування пасажирів у терміналі С, навіть коли термінал В був головним міжнародним терміналом, через те що термінали С і В не сполучені між собою.

«З погляду експлуатації прем’єр-зали термінал D більш прийнятний, ніж термінал С», — зазначається в коментарі JAC.

Як повідомляв УНІАН,Рахункова палата України під час аудиту встановила, що 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво і реконструкцію терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль», було використано неефективно і з порушенням законодавства через недостатній контроль з боку Міністерства інфраструктури і організації «Укрєвроінфрапроект».

Зокрема, Рахункова палата відзначала, що необґрунтоване коригування проекту будівництва терміналу D за допомогою збільшення пропускної спроможності і будівництва ВІП-зони призвело до збільшення боргових кредитних зобов'язань МА «Бориспіль» на 2648,4 млн грн, тоді як для обслуговування делегацій і ВІП-персон вистачило б можливості терміналу С.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.