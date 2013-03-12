Білорусь вводить обмеження на придбання службових авто

Мінськ. У Білорусі введуть обмеження на придбання службових легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента Білорусі, відповідне рішення міститься в указі президента Білорусі № 119 від 12 березня 2013 року «Про впорядкування придбання службових легкових автомобілів».

«З метою раціонального використання коштів, дотримання платіжної дисципліни норм указу встановлюються обмеження на придбання службових легкових автомобілів юридичними особами, які мають прострочену заборгованість, а також обмеження їх вартості», - відзначили в прес-службі президента Білорусі.

Згідно з документом, юридичним особам надається право придбання на оплатній основі, у тому числі за договорами фінансової оренди (лізингу), службових легкових автомобілів лише за відсутності протягом останніх трьох календарних місяців до дати їх придбання (укладення договору) простроченої заборгованості із заробітної плати, за спожиті енергоресурси, за обов'язковими платежами до бюджету, державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди, за кредитами, отриманими під гарантію уряду, а також під гарантії, видані місцевими виконавчими і розпорядчими органами. Дана норма не поширюється на юридичних осіб, яким надано відстрочку (розстрочку) погашення простроченої заборгованості або встановлено інші міри державної підтримки щодо її погашення.

Водночас вартість службового легкового автомобіля, придбаного державними органами, державними юридичними особами, господарськими товариствами, в статутних фондах яких більше 50% акцій (часток) перебувають у власності Республіки Білорусь і (або) її адміністративно-територіальних одиниць, а також сільськогосподарськими організаціями з часткою держави в статутному фонді, не повинна перевищувати суму, еквівалентну 25 тис. євро з урахуванням митних платежів, якщо інше не встановлено президентом Білорусі.

«За перевищення встановленої законодавством вартості придбаного службового легкового автомобіля, а також за його придбання за наявності простроченої заборгованості передбачається накладення на керівника державного органу чи юридичної особи штрафу у розмірі від 600 до 1 000 базових величин (зараз одна базова величина становить 100 тис. білоруських рублів (11,6 дол.)) », - підкреслили в прес-службі президента Білорусі.

Указ набуде чинності через один місяць після його офіційного опублікування.

Довідка УНІАН. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року встановлено ліміт легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади. Зокрема, для обслуговування центрального апарату Міністерства фінансів і Міністерства внутрішніх справ встановлено ліміт у 10 автомобілів, Міноборони - 12, Державної податкової служби - 15. Для Мінрегіонбуду, Мінекономрозвитку і Мін'юсту встановлено ліміт у 8 автомобілів, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства закордонних справ - по 7.